Меру пресечения для луцкого террориста изберут в четверг, – полиция

Злоумышленнику, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе 13 заложников и удерживал их более 12 часов, меру пресечения изберут в четверг, сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области.

«Сегодня злоумышленнику объявят подозрение, а завтра суд изберет ему меру пресечения», — сообщила полиция Волынской области в соцсети Фейсбук в среду.

По факту событий в Луцке 21 июля полиция и Служба безопаности открыли уголовные производства.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.

Полиция установила личность правонарушителя — Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений

В сети Интернет была размещена книга автора «Максима Плохого», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вечером все заложники — 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.