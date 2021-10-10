В Кабмине уверяют, что Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам

В ключевых сферах, в которых происходит торговля между Украиной и ЕС, страна на 70-80% отвечает европейским стандартам, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в субботнем интервью интернет-изданию «Радио Свобода».
«В пяти основных сферах, в которых происходит торговля, на 70-80% отвечаем европейским стандартам. Это уже подтверждено. Сфера энергетики — 80%. Сфера пищевой продукции и санитарных мероприятий — более 70%. Полностью соответствуем системе государственных закупок и телекоммуникаций. Это означает, что в понимании нашей евроинтеграции мы (Украина и ЕС — Ред.) работаем одинаково и живем одинаково», — сказала Стефанишина.
Она также отметила, что более 14 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.
Украина также является той страной, которая интегрирована в европейские структуры. Страна является участником более 20 агентств и институтов ЕС от правоохранительных (это Офис прокурора ЕС), заканчивая научными, культурными программами.
Поэтому, по словам Стефанишиной, с точки зрения политической, экономической конвергенции, Украина фактически достигла огромных результатов за 5 лет.
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