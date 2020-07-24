Кабмин распределил все деньги из «коронавирусного» фонда

По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19, из которых 16 млрд выделены для системы здравоохранения, 7 млрд грн — на финансирование фонда по безработице, 35 млрд грн — на ремонт дорог.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«С начала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд гривен. По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 23 июля составили 9,8 млрд гривен.
По информации Минфина, 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Для финансирования фонда по безработице выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд — на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
Кроме того, 35 млрд уйдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
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