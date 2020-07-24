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«Энергоатом» получил EUR100 млн кредита на программу повышения безопасности АЭС

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«Энергоатом» получил EUR100 млн кредита на программу повышения безопасности АЭС

НАЭК «Энергоатом» получила от Европейского сообщества по атомной энергии кредит в размере EUR100 млн на реализацию комплексной программы повышения безопасности (КППБ) энергоблоков АЭС, сообщила компания в пятницу

Согласно сообщению, это третий транш в рамках кредитного соглашения, заключенного с Евратомом в 2013 году и ратифицированного Верховной Радой в мае 2014 года.

Общий объем кредитного соглашения с Евроатомом, вступившим в силу в конце мая 2015 года, составляет EUR300 млн. Из них, как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НАЭК, с учетом третьего транша «Энергоатом» уже получил EUR200 млн.

В НАЭК также отметили, что вторым кредитором КППБ является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соглашение с которым на такую же сумму в EUR300 млн, вступило в силу в декабре 2014-го.

«Учитывая, что общая сумма кредита составила EUR600 млн, это самый большой в истории украинской энергетики кредит от европейских институций, привлеченный для развития отрасли», — подчеркнули в НАЭК.

В компании объяснили, что одним из важнейших условий получения кредита являлось обеспечение независимости Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

«Это требование Украина выполнила с принятием закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии“ и вернула себе статус государства, ответственного за ядерную безопасность, а НАЭК „Энергоатом“ получил возможность продолжать пользоваться кредитом Евратома», — разъяснили в компании.

В НАЭК также отметили, что утвержденная решением правительства в 2011 году КППБ разработана с учетом стресс-тестов, проведенных на украинских АЭС после аварии на японской станции «Фукусима» и устанавливает объем мероприятий, которые должны быть реализованы на всех энергоблоках украинских АЭС для приведения уровня их безопасности к международным стандартам.

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Как сообщалось, Рада в мае во втором чтении и в целом одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии» (№ 2372), направленный на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционирования ГИЯРУ.

Энергоатом
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