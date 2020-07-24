Украина будет предлагать модернизацию Минских соглашений, если их не удастся реализовать до конца года

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников отмечает, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.
«Президент называл срок — один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров „Нормандии“ поддержать их модернизацию», — сказал он в интервью журналу «Фокус».
По мнению Резникова, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России «так далеко зайти, в том числе с текстом „Минска“, с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя».
«Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет», — подчеркнул он.
Резников также считает, что Россия «мечтает сесть за стол переговоров» с США, но американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равной, при этом он указал на важность политической, военно-технической и дипломатической поддержке Украины со стороны США.
Вице-премьер указал, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского «Минск» перезапустился, и украинская сторона попыталась «вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело» и таким образом постараться остановить войну.
«Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, о чём записано в «минских соглашениях» — проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, — тогда придется честно сказать: «Мы сделали всё, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну», — пояснил он.
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