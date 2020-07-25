Во Франции за употребление наркотиков теперь будут штрафовать на €200

Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в Ницце на тему борьбы с преступностью. В этом городе с середины июня происходят вооруженные перестрелки между бандами наркоторговцев, передает ТАСС.
Наказание за употребление наркотиков регулировалось ранее во Франции исключительно на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки продолжительностью до 1 года и штраф €3.750. В реальности суды всегда старались избегать столь суровых мер, предпочитая вынесение устного предупреждения. По существу, это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.
Обещание ввести в отношении совершеннолетних лиц разумные размеры штрафов фигурировало в предвыборной программе президента Эмманюэля Макрона. В ноябре 2018 года парламент одобрил соответствующий законопроект, однако он до сих пор не вступил в силу.
«Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчета штрафов, связанных со сферой наркотиков», — сообщил Кастекс. Он напомнил, что подобная система штрафов уже применяется в экспериментальном режиме в ряде городов, в частности в таких крупных, как Рен (запад страны) и Реймс (восток). Премьер высказал убеждение, что новые меры «станут очень эффективным методом борьбы против возникновения мест торговли наркотиками, которые создают неблагоприятную обстановку в кварталах французских городов».
Решено, что в случае, если штраф €200 не выплачется в 45-дневный срок, его размер увеличивается до €450.
Основным используемым наркотиком во Франции является марихуана — на нее приходится не менее 80% общего объема потребления. В стране, по подсчетам, около 3,9 млн человек периодически прибегают к этому наркотику, из них 1,2 млн — регулярно его потребляют.
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