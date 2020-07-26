Великобритания намерена совершенствовать способность противостояния России и Китаю в космосе

Великобритания в качестве одного из направлений своей внешней политики будет повышать уровень возможностей противостояния угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.

«На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса», — написал Уоллес в газете Sunday Telegraph.

Он добавил, что «Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и обе страны совершенствуют свои возможности».

В пятницу помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что США на запланированных на конец июля переговорах с РФ в Вене ставят цель способствовать выработке норм конструктивного поведения в космическом пространстве.

«Наша надежда состоит в том, что данная встреча позволит нам найти пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, а также продвинуть вперед развитие там норм ответственного поведения», — приводят его слова западные СМИ.

В то же время он охарактеризовал активность РФ в космосе как «странную и опасную», а также заявил, что российские и китайские дипломаты «очень изобретательны с придумыванием плохих идей о контроле над космическими вооружениями».

Форд упомянул недавние испытания РФ в космосе, утверждая при том, что Россия работает над противоспутниковыми ракетами.