Из «коронавирусного» фонда потратили пока только 10%

Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств, в дальнейшем правительство планирует осуществлять его перераспределение, в частности, на борьбу с экономическими последствиями пандемии.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», сообщает Укринформ.
«Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривен на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства — это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом — процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда», — сказал Премьер.
Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц. «Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса», — подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, борьба с последствиями экономическими — это тоже важный этап и его тоже надо начинать уже сегодня.
Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет около 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете. Большая часть из них пойдет на строительство дорог.
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