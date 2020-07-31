У Зеленского назвали предложения Саакашвили по судебной реформе «приглашением к дискуссии»

Презентация судебной реформы главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили является широким приглашением к дискуссии о судебной реформе, отмечает советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Чтобы согласовать конкретный проект судебной реформы с президентом, нужно понимать, как ее видит общество, а именно — среда специалистов, работников непосредственно судебной системы, общественных активистов, политиков и всех, кто заинтересован в современной, эффективной и прозрачной судебной реформе. Уверен, что этот диалог может дать свои результаты», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Устенко указал, что реформа судебной системы нужна и интересна каждому. «И чем шире будет дискуссия, тем больше точек зрения будет учтено, больше идей приобщат к совершенствованию и изменению нынешней системы», — считает он.

Устенко также отметил, что судебная реформа даст дополнительный импульс для активизации инвестиционной деятельности в стране, что является частью программы президента Зеленского.