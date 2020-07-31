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В Индии за сутки более 55 тысяч человек заразились коронавирусом

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В Индии за сутки более 55 тысяч человек заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии за сутки составило 55 078, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Как сообщает в пятницу индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, общее число заразившихся, таким образом, достигло 1 638 870.

В Индии вторые сутки подряд зафиксирован рекордный рост количества заболевших, накануне он составил 52 123. Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля — 49 931.

По данным Минздрава, число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 779 и достигло 35 747. По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, Индия обогнала по числу смертей Италию (35 132) и вышла на пятое место по этому показателю (после США, Бразилии, Великобритании и Мексики). Индия остается на третьем месте по количеству выявленных случаев заражения в мире после США и Бразилии.

В настоящее время в Индии проходят лечение 545 318 пациентов с коронавирусной инфекцией, число выздоровевших составило 1 057 805.
Как сообщил накануне вечером журналистам представитель индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи Раджеш Бхушан, в стране с населением 1,3 млрд человек так называемый коллективный иммунитет не является стратегическим вариантом борьбы с пандемией — для его достижения должны переболеть многие миллионы человек. Поэтому для Индии единственным решением остается массовая иммунизация, как только вакцина будет создана.

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Бхушан отметил, что в правительстве Индии решено в первую очередь обеспечить вакциной врачей, которые борются против COVID-19. В правительстве обсуждается вопрос о том, кто будет обеспечен вакциной после медиков. Планируется, что это могут быть пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также люди, оказавшиеся в неблагоприятном социально-экономическом положении, иммунитет которых был ослаблен из-за бедности и недоедания.

Индия, коронавирус
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