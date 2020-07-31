Зеленский подписал закон об условиях поддержки «зеленой» энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook.

По словам премьера, это позволит государству сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно, а до 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на EUR2 млрд.