У Кличко не требуют, а рекомендуют петь гимн в школах

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с Государственного Гимна Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
«В соответствии с правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департамента образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает этого делать», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера Киевский городской совет поддержал проект решения «О начале обязательного исполнения учениками, воспитанниками, педагогическими работниками в учреждениях среднего общего образования Государственного Гимна Украины».
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