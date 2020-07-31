У Кличко не требуют, а рекомендуют петь гимн в школах

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с Государственного Гимна Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«В соответствии с правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департамента образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает этого делать», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера Киевский городской совет поддержал проект решения «О начале обязательного исполнения учениками, воспитанниками, педагогическими работниками в учреждениях среднего общего образования Государственного Гимна Украины».