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В Украине завершился весенний призыв на военную службу, - Генштаб ВСУ

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В Украине завершился весенний призыв на военную службу, - Генштаб ВСУ

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу «Весна 2020», всем 16 тыс. призывникам перед отправкой в войска были сделаны тесты на выявление коронавирусной инфекции, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

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«Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины — 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины — 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта — 700 человек; Государственную пограничную службу Украины — 1,3 тыс. человек», — сказано в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Фейсбук.

Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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«Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений 2020 года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.

призыв, военная служба, Генштаб ВСУ
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Пятница, 31 июля 2020
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