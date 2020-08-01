Россия возобновляет авиасообщение с другими странами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Оно было прекращено с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Все это время перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Отмечается, что рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания, Турция и непризнанная Абхазия.

Все въезжающие в РФ, если речь не идет о вывозных рейсах, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сдать тест в течение трех дней после пересечения границы.