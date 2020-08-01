В Запорожской области четыре человека погибли в результате ДТП

В Запорожской области в результате столкновения легковушки с грузовиком на автодороге «Васильевка-Бердянск» погибли четыре человека, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
«1 августа около 8 часов в Васильевский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге «Васильевка-Бердянск»... По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «BМW» во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «MАN», — сказано в сообщении на сайте полиции.
Так, в результате ДТП погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.
Сейчас на месте совершения аварии организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Кроме того, правоохранители просят свидетелей ДТП и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи касательно аварии, обратиться в полицию.
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