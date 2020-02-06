В Запорожской области перевернулась маршрутка с пассажирами

В Запорожской области в Мелитопольском районе перевернулась маршрутка, в салоне которой находилось 6 пассажиров, 5 из них госпитализированы в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
«6 февраля около 07:30 на 459 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что в момент ДТП в салоне находилось 6 пассажиров — 4 жителя Приазовского района и 2 жителя Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятерых из них госпитализировали в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
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