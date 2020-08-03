Набсовет «Укрэнерго» назначил нового главу компании

Наблюдательный совет национальной энергетической компании «Укрэнерго» назначил председателем правления Владимира Кудрицкого.

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Наблюдательный совет „Укрэнерго“ информирует, что 2 августа 2020 на внеочередном заседании в результате конкурса выбрала и назначила Владимира Кудрицкого на позицию председателя правления компании», — говорится в нем.

С сентября 2019 года Кудрицкий занимал должность первого заместителя председателя правления, а с конца февраля 2020 года он занимал должность исполняющего обязанности предправления «Укрэнерго».

С 2016 года Кудрицкий занимал должность заместителя директора по инвестициям «Укрэнерго».