Работодатели подали свыше 215 тысяч заявок на участие в программе по частичной безработице

Центры занятости выплатили помощь по частичной безработице для 357 тыс. работников, в том числе 174,5 тыс. ФЛП на 1,8 млрд грн, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно его сообщению во вторник, работодатели по состоянию на 3 августа подали свыше 216,7 тыс. пакетов документов на участие в программе по частичной безработице, из них более 188 тыс. — от физлиц-предпринимателей,

«Следует отметить, что в последнее время рост количества зарегистрированных безработных остановился», — указало министерство.

По его данным, в апреле статус безработного получили 149 тыс. чел., в мае — 97 тыс., в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс. чел. Всего за время карантина как безработные зарегистрировались 395 тыс. чел., а трудоустроены 222 тыс. зарегистрированных безработных.