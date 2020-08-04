Украина обязалась перед ЕС передать все функции по закупкам медпрепаратов «Медицинским закупкам Украины»

Украина обязалась перед Европейским Союзом передать все функции закупок медицинских препаратов госпредприятию «Медицинские закупки Украины», в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.
Об этом говорится в меморандуме об условиях предоставления помощи от Европейского Союза, текстом которого располагают Українськi Новини.
«В целях повышения прозрачности и эффективности медзакупок, особенно учитывая текущие медицинские проблемы, связанные со вспышкой COVID-19, власти передадут все функции по закупкам медицинских препаратов центральному агентству по закупкам „Медицинские закупки Украины“ (МЗУ), а также гарантируют создание независимого набсовета с подчинением МЗУ Кабинету министров. Чтобы убедиться, что МЗУ располагает достаточными ресурсами для осуществления своей деятельности власти утвердят структуру МЗУ и кадровые планы», — говорится в документе.
Напомним, 23 июля Европейский Союз выделил Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Соответствующие меморандум и кредитное соглашение были подписаны на встрече в Брюсселе (Бельгия), при этом полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны.
Среди 10 стран, которым ЕС предоставил финансовую помощь на преодоление последствий пандемии коронавируса, Украине выделена самая большая сумма.
Действие программы макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев, она будет предусматривать выплату Украине 2 траншей по 600 млн евро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016