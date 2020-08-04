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Украина обязалась перед ЕС передать все функции по закупкам медпрепаратов «Медицинским закупкам Украины»

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Украина обязалась перед ЕС передать все функции по закупкам медпрепаратов «Медицинским закупкам Украины»

Украина обязалась перед Европейским Союзом передать все функции закупок медицинских препаратов госпредприятию «Медицинские закупки Украины», в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.

Об этом говорится в меморандуме об условиях предоставления помощи от Европейского Союза, текстом которого располагают Українськi Новини.

«В целях повышения прозрачности и эффективности медзакупок, особенно учитывая текущие медицинские проблемы, связанные со вспышкой COVID-19, власти передадут все функции по закупкам медицинских препаратов центральному агентству по закупкам „Медицинские закупки Украины“ (МЗУ), а также гарантируют создание независимого набсовета с подчинением МЗУ Кабинету министров. Чтобы убедиться, что МЗУ располагает достаточными ресурсами для осуществления своей деятельности власти утвердят структуру МЗУ и кадровые планы», — говорится в документе.

Напомним, 23 июля Европейский Союз выделил Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Соответствующие меморандум и кредитное соглашение были подписаны на встрече в Брюсселе (Бельгия), при этом полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны.

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Среди 10 стран, которым ЕС предоставил финансовую помощь на преодоление последствий пандемии коронавируса, Украине выделена самая большая сумма.

Действие программы макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев, она будет предусматривать выплату Украине 2 траншей по 600 млн евро.

ЕС, лекарства, Медицинские закупки Украины
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