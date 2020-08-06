В Украине официально более полумиллиона безработных

По состоянию на 6 августа в Украине 502 тысячи человек имеют статус безработного.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
«Во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей — квалифицированный персонал. Так, в течение 12 марта — 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них — 151 тыс. безработных», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Госслужбе, за период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч человек.
«Сейчас возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие — растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных», — отметили в ведомстве.
Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс., а в июле — 68 тысяч.
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