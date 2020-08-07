SkyUp открывает продажу билетов на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках зимнего расписания 2020-2021 гг. открывает продажу билетов на рейсы в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в частности, с 25 сентября будет выполняться рейс Киев — Прага — Киев (вторник, четверг, пятница, воскресенье; от 1,5 тыс. грн в одну сторону без багажа).

С 25 октября планируются рейсы: Киев — Пардубице — Киев (понедельник, среда, суббота; от 554 грн в одну сторону без багажа); Киев — Бергамо — Киев (понедельник, среда, суббота; от 1,2 тыс. грн); Киев — Рим — Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн); Киев — Неаполь — Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 942 грн); Киев — Тбилиси — Киев (ежедневно, от 1,5 тыс. грн); Киев — Батуми — Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,6 тыс. грн); Киев — Париж — Киев (вторник, четверг, суббота, воскресенье; от 1,6 тыс. грн); Киев — Ереван — Киев (понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота; от 2,2 тыс. грн); Киев — Ницца — Киев (четверг, воскресенье; от 2,5 тыс. грн); Киев — Барселона — Киев (среда, суббота; от 1,5 тыс. грн); Киев — Аликанте — Киев (четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн); Киев — Лиссабон — Киев (понедельник, пятница; от 1,8 тыс. грн).

Кроме того, с 17 декабря по 28 февраля 2021 года планируется выполнение рейса Киев — Попрад-Татры — Киев (четверг, воскресенье: от 803 грн).