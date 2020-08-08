От полученных в результате взрыва в Бейруте травм умерла жена голландского посла

Супруга посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер умерла от травм, полученных в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в субботу МИД Нидерландов.

«С чувством глубочайшего сожаления мы вынуждены сообщить о смерти нашей коллеги», — говорится в сообщении ведомства. Хедвиг Вальцман-Молиер было 55 лет, являясь супругой посла, она также работала в министерстве иностранных дел в департаменте по подбору персонала.

Свои соболезнования в совместном заявлении выразили глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг.