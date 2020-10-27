В ЕС ожидают, что европейцам не будет хватать вакцины от коронавируса до 2022 года

Вакцинация от коронавируса нового типа до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Евросоза. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Достаточное количество доз вакцины для всего населения не ожидается до конца 2021 года», — приводит источник агентства слова представителя Еврокомиссии, сказанные в ходе закрытой встречи с дипломатами стран-членов ЕС.
Ранее ЕК называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.
В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин, причем крупнейший контракт с AstraZeneca на 400 млн доз уже вступил в силу 27 августа, и ЕК уже оплатила по нему €336 млн.
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