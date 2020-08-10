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Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе

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Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание «свободных экономических зон» на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений.

Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят», — рассказал Шмыгаль.

По словам премьера, зоны приоритетного развития — это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

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«Зоны приоритетного развития — это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их», — сказал Шмыгаль.

Донбасс, Денис Шмыгаль, СЭЗ
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