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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны «Крым». Он действовал с 2014 года.

Об этом сообщается в карточке этого закон на сайте Рады.

Отметим, что украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

Закон об отмене СЭЗ также нормирует порядок въезда на оккупированную территорию. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

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Кроме того, закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих под оккупацией, и обеспечивает реализацию права на наследство. Также были приняты необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Крым, Владимир Зеленский, СЭЗ
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