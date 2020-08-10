Правозащитники сообщили о погибшем при столкновениях в Минске, в МВД отрицают

В результате ночных столкновений в Минске погиб по меньшей мере один человек, несколько десятков ранены. Об этом сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции.

При этом в МВД Беларуси заявили, что в результате беспорядков в Минске никто не погиб.