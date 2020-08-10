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Из-за ухудшения эпидемической ситуации госкомиссия будет заседать ежедневно

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Из-за ухудшения эпидемической ситуации госкомиссия будет заседать ежедневно

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Украины вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Обсуждались, в частности, вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличение количества тестирований населения, усиление контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам премьер-министра, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно возрасти до 30 тыс. Кроме того, должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

«Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер подчеркнул важность совершенствования так называемой системы «Выявление-тестирование-изоляция-контакты», в частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на 10 августа на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.

«В среднем на каждый случай мы имеем по четыре-пять контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции, согласно установленным правилам через использование приложения «Дий вдома», — подчеркнул Степанов.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Шмыгаль поручил:

— отработать механизм командировки эпидемиологов Госпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;

Денис Шмыгаль, коронавирус
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