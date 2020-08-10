Украина накопила рекордные запасы газа в ПХГ

По состоянию на 8 августа 2020 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) достигли 23,066 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные «Укртрансгаза», передает «Интерфакс-Украина».

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,4-2,1 раза (на 6,6 — 12 млрд кубометров).

От окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 8 августа 2020 года запасы в ПХГ Украины выросли на 46,1% (на на 7,281 млрд кубометров).

Напомним, по состоянию на июнь 2020 года запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли около 19 млрд кубометров, до конца сезона закачки планируют выйти на рекорд.