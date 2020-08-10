В Беларуси сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Часть работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин (Гомельская область) прекратили работу, сообщает портал Tut.by со ссылкой на свои источники на предприятии. Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Беларуси будут проведены нечестно.

Издание Onliner.by со ссылкой на сотрудников БМЗ сообщило, что у собравшихся политические требования и «ситуация разрастается».

В профкоме БМЗ изданию сообщили, что о забастовке речь не идет, но «определенные люди устраивают провокации».