Мобильные операторы за месяц подключили к 4G-сети 2 тысячи населенных пунктов

Мобильные операторы в июле 2020 года подключили к 4G-сети 1999 населенных пунктов (в июне — 982), сообщило Министерство цифровой информации Украины на своей странице в Facebook в понедельник.
«Все дело в запуске в течение июля развертывания 4G-сетей операторов в диапазоне 900 МГц. Ведь базовые станции мобильной связи в этом диапазоне позволяют покрывать значительно большую территорию, чем в диапазоне 1800 МГц. Всего в июле в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 город», — уточняет министерство.
Согласно релизу, построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц операторы начали с западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях, сказано в сообщении. На очереди — Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская и Винницкая.
По данным Минцифры, до конца года подключение пойдет следующим путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.
Всего по состоянию на начало августа к 4G-сети подключено 17585 населенных пунктов по всей Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016