Что известно о первой в мире российской вакцине от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил сегодня о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Она получила название «Спутник V».
Путин рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат.
Вакцина от коронавируса разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, заявил глава Минздрава РФ Мурашко. Препарат, якобы, показал высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, отметил Мурашко. По его словам, «ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации».
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после этой прививки, сообщили в российском Минздраве. Но каким образом проверялись эти данные — неизвестно.
Российские власти обещают начать массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время. Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. Утверждается, что вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре. Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года.
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