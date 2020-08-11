Фонд госимущества готов начать приватизацию Укрспирта

Фонд государственного имущества готов начать процесс приватизации 41 объекта ГП «Укрспирт».
Об этом заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко во время проведения выставки AGRO 2020, сообщает пресс-служба ФГИУ.
По словам главы приватизационного ведомства, до недавнего времени Украина вместе с Беларусью были единственными в мире странами с государственной монополией на производство спирта. Это привело к тому, что за последнее десятилетие производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза, а доля его теневого оборота возросла с 10% общего потребления в 2007 году до 55% — в 2019 году. Однако, теперь ситуация изменится кардинально: Украину ждет демонополизация отрасли и масштабная приватизация объектов ГП «Укрспирт».
«Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП „Укрспирт“. Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу, — 41. Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта — это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции», — рассказал Сенниченко.
По его убеждению, объекты Укрспирта являются уникальными для привлечения инвестиций, ведь нормами действующего законодательства в настоящее время предусмотрен единственный способ для частного инвестора начать производство спирта в Украине — стать владельцем объекта ГП «Укрспирт» на прозрачном приватизационном аукционе.
Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года вступил в действие закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.
Согласно закону, лица, которые приобрели имущество ГП «Укрспирт» или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, обязаны до 1 июля 2021 года сохранить виды деятельности и не менее 70% процентов того производственного персонала, который был на 1 января этого года.
Таким образом, производство спирта до 1 июля следующего года будет осуществляться в Украине исключительно на государственном и приватизированных предприятиях. А уже после этой даты можно будет вводить в эксплуатацию или строить новые спиртовые предприятия.
Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов достигают почти 2,5 млрд гривен.
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