SkyUp возобновил 50% докризисного показателя перевозок

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines за июль возобновила 50% докоронавирусного показателя своей операционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp возобновил 50% докоронавирусной операционной деятельности», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отмечают, что совершили 704 внутренних и международных рейсов, из них чартерных — 438 и регулярных — 266.

«Рейсами в пределах Украины мы перевезли 25 433 пассажира. Нашими международными рейсами воспользовались еще 70 974 пассажира. Из двух текущих международных регулярных направлений — Албания и Болгария — наши пассажиры чаще выбирали Албанию», — сообщают в SkyUp.

Также обращают внимание, что чартерными рейсами больше всего пассажиров перевезли в Турцию, а по направлению Египет наибольшей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, в июле SkyUp продолжал осуществлять грузовые перевозки, в частности, грузовыми и пассажирскими рейсами перевезли 23 тонны груза.

Напомним, что с 5 июня в Украине возобновлено после карантинного запрета внутреннее авиационное сообщение, с 15 июня Украина начала осуществлять международные авиарейсы.