SkyUp возобновил 50% докризисного показателя перевозок

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines за июль возобновила 50% докоронавирусного показателя своей операционной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp возобновил 50% докоронавирусной операционной деятельности», — говорится в сообщении.
В авиакомпании отмечают, что совершили 704 внутренних и международных рейсов, из них чартерных — 438 и регулярных — 266.
«Рейсами в пределах Украины мы перевезли 25 433 пассажира. Нашими международными рейсами воспользовались еще 70 974 пассажира. Из двух текущих международных регулярных направлений — Албания и Болгария — наши пассажиры чаще выбирали Албанию», — сообщают в SkyUp.
Также обращают внимание, что чартерными рейсами больше всего пассажиров перевезли в Турцию, а по направлению Египет наибольшей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх.
Кроме того, в июле SkyUp продолжал осуществлять грузовые перевозки, в частности, грузовыми и пассажирскими рейсами перевезли 23 тонны груза.
Напомним, что с 5 июня в Украине возобновлено после карантинного запрета внутреннее авиационное сообщение, с 15 июня Украина начала осуществлять международные авиарейсы.
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