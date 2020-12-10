Шмыгаль объяснил очередной провал большой приватизации

В 2020 году большая приватизация не состоялась из-за пандемии, экономического кризиса и опасения Кабмина, что упадут цены на объекты приватизации. Однако в следующем году планируется привлечь 12 млрд грн от приватизации. Об этом в интервью УП заявил премьер Денис Шмыгаль.

«В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и т.д., плюс экономический кризис, то мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации. Ну и кроме этого такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Фонд госимущества сейчас этим занимается», — сказал он.

Шмыгаль рассказал, что от приватизации гостиницы «Днепр» не отказались, поскольку она была лучшим вариантом, хотя и являлась объектом малой приватизации.

«Было выставлено еще одно газовое месторождение, и на аукционе вместо ожидаемых 400 миллионов удалось привлечь 650. Эти примеры показали, что коронакризис не влияет на приватизацию. Поэтому мы провели приватизацию целого ряда спиртовых заводов. На следующий год мы готовим шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких „малых“ объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен. В следующем году мы ожидаем привлечения 12 млрд гривен от приватизации», — добавил он.

Летом Шмыгаль заявлял, что Кабмин надеется на существенные поступления в госбюджет от большой приватизации. По его словам, в последующие годы большая приватизация обеспечит около 1 миллиардов долларов поступлений.