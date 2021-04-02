Шмыгаль обещает старт «Большой приватизации» уже этим летом

Первые аукционы в рамках «Большой приватизации» должны пройти уже этим летом, среди приоритетных объектов — Объединенная горно-химическая компания, Президент Отель и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком.

«На этой неделе Верховная Рада поддержала законопроект, который разблокировал процесс „Большой приватизации“. Вместе с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Первые аукционы в рамках „Большой приватизации“ должны пройти уже этим летом», — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.