Шмыгаль обещает старт «Большой приватизации» уже этим летом

Первые аукционы в рамках «Большой приватизации» должны пройти уже этим летом, среди приоритетных объектов — Объединенная горно-химическая компания, Президент Отель и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком.
«На этой неделе Верховная Рада поддержала законопроект, который разблокировал процесс „Большой приватизации“. Вместе с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Первые аукционы в рамках „Большой приватизации“ должны пройти уже этим летом», — отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016