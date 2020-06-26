Войти
Трамп обещает вакцину от коронавируса до конца этого года
резонанс
Трамп обещает вакцину от коронавируса до конца этого года
Правительство усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений
официально
Правительство усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Офис генпрокурора закрыл одно из дел беглого бизнесмена Бахматюка

380
Офис генпрокурора закрыл одно из дел беглого бизнесмена Бахматюка

Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

Об этом сообщает в Facebook сама Венедиктова.

Она отмечает, что полный текст постановления суда от 5 июня официально поступил в Офис генпрокурора только 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение.

«Но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора», — отмечает Венедиктова.

Также генпрокурор надеется, что ее высказывания не будет расценено как давление на суд.

Напомним, 28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».

В октябре 2014 года Нацбанк выделил «ВиЭйБи Банку» стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. «ВиЭйБи» принадлежал владельцу аграрного холдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

Читайте также: Прокуратура Нидерландов считает неправдоподобной версию о сбившем МН17 самолете

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года. Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в «ВиЭйБи Банке» хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Олег Бахматюк, Офис генпрокурора
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 июня 2020
Четверг, 25 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016