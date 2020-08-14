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Тихановская призвала мэров белорусских городов провести на выходных мирные массовые собрания

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Тихановская призвала мэров белорусских городов провести на выходных мирные массовые собрания

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала в Литву, записала новое видеообращение. Она говорит, что белорусы больше не смогут жить со старой властью.

«Нас сторонников перемен большинство. И этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой — 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью», — заявила Тихановская.

Она также добавила, что мирный выход граждан на улицу действующая власть превратила в кровавую бойню.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила кандидатка в президенты.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал в них уже в шестой раз.

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По данным официального экзит-полла (единственного разрешенного в стране), Лукашенко получил 79,7%, а кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская — 6,8%.

После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками.

Беларусь, Светлана Тихоновская
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