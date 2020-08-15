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Владелец танкера Delfi пытался через суд запретить его эвакуацию

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Владелец танкера Delfi пытался через суд запретить его эвакуацию

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что судовладелец танкера Delfi пытался через суд помешать эвакуации судна.

Об этом министр написал в Facebook.

«Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же «не мешает», — написал он.

«Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах, и мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi — Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями», — добавил министр.

Напомним, 10 августа у затонувшего на одесском пляже бункеровщика «Delfi» начались подготовительные работы — плавучий подъемный кран «Атлас-4» разбирал каменную гряду у корпуса судна.

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Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До того бункеровщик несколько дней дрейфовал по акватории Одесского залива.

Delfi
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