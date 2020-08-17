В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

Киевская областная государственная администрация обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба ОГА.
«Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям», — подчеркнул глава ОГА Василий Володин во время онлайн встречи с представителями религиозных организаций Киевской области.
В КОГА отметили, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории и именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоячие.
Так, во встрече приняли участие представители Украинской православной церкви; Украинской православной церкви (ПЦУ), Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов; Украинской церкви христиан веры евангельской.
В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа — второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
«Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении.
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