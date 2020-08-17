Войти
Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси
позиция
Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси
Зеленский в июне-июле несколько подправил свой рейтинг
опрос
Зеленский в июне-июле несколько подправил свой рейтинг

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

115
В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

Киевская областная государственная администрация обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба ОГА.

«Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям», — подчеркнул глава ОГА Василий Володин во время онлайн встречи с представителями религиозных организаций Киевской области.

В КОГА отметили, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории и именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоячие.

Так, во встрече приняли участие представители Украинской православной церкви; Украинской православной церкви (ПЦУ), Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов; Украинской церкви христиан веры евангельской.

Читайте также: В Мариуполе женщина пыталась продать новорожденного ребенка

В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа — второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

«Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Киевская область, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016