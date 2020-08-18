В Украине выявлено еще 1 616 новых случаев заражения Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки Covid-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 17 августа, сообщалось о 1 464 заболевших Covid-19, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа – был абсолютный антирекорд – 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа сообщалось о 1732 новых больных.
Количество инфицированных составило на утро вторника 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.
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