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Кравчук попросит Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения

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Кравчук попросит Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции, которое продолжается второй день, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.

Как сообщил привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш, отчет на Минской ТКГ по работе в политической подгруппе закончился.

«Скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история», — написал Гармаш на странице в Фейсбуке в среду вечером.

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Как написал журналист, в ходе переговоров Крачук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление, если переговоры будут разблокированы, и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации.

Леонид Кравчук, Донбасс, ТКГ
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