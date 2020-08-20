Кандидаты от Удара, СН и БЮТ лидируют в рейтинге поддержки киевлян

Выдвижение кандидатом в мэры Киева представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко существенно изменило положение кандидатов. Это демонстрирует августовский опрос киевлян ВОО «Передовые правовые инициативы». Экс-министр ЖКХ и первый заместитель главы комитету ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Кучеренко не оставил шансов попасть в тройку лидеров шоу-мэнам Андрею Пальчевскому и Сергею Притуле.
Данные ВОО «Передовые правовые инициативы» в августе демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку — 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко. На четвертой позиции находится народный депутат от Европейской солидарности" Алексей Гончаренко — он набирает 7,05% голосов.
Министр ЖКХ (2007-2010 гг) Кучеренко представляет партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Политические позиции БЮТ и «Батькивщины» в Киеве и Киевской области всегда отличались значительной поддержкой избирателей.
В исследовании также отмечается, что у Виталия Кличко и кандидата от «Батькивщины» Алексея Кучеренко стабильный электорат, в то же время у других кандидатов, которые набирают 5% отмечаются электоральные перетоки — часть избирателей переходит от одного кандидата к другому.
Исходя из результатов опроса ВОО «Передовые правовые инициативы» выдвижение опытного хозяйственника Кучеренко ставит крест на шансах представителей шоу-бизнеса — Андрея Пальчевского и Сергея Притулы — без опыта работы в коммунальном секторе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016