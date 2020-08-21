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Белорусская оппозиция признала, что не добилась своих целей

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Белорусская оппозиция признала, что не добилась своих целей

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиции не удалось добиться ряда поставленных ранее целей. Об этом он сказал на пресс-конференции в YouTube в пятницу из Варшавы.

«К сожалению, так сложилось, что нам пришлось покинуть Беларусь. Причины всем вам хорошо известны. Мы пытались сконцентрироваться на зарубежном информационном поле, задача стояла прежде всего убедить общественность, и западноевропейскую, и российскую, рассказать им, что происходит в республике, и чтобы в республике режим прекратил свое существование, и в стране смогли бы пройти нормальные, достойные демократические выборы», — сказал он.

Этого сделать не удалось, продолжил Цепкало. По его словам, надо было, чтобы «Запад не допустил ошибку, и не просто как раньше посчитал выборы недемократичными и не соответствующими международным стандартам, а чтобы Запад признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал Лукашенко, и в идеале объявить его персоной нон грата в республике Беларусь».

Беларуси следует сохранить хорошие отношения с Россией в экономической и социальной сферах, но от военного присутствия РФ на своей территории следует отказаться, также заявил Цепкало.

«С Россией у нас должны быть прекрасные отношения. У нас есть отличные пакеты сотрудничества. Отсутствие границ — это тоже колоссальный плюс, как и возможность доступа белорусских товаров к российскому рынку без тех серьезных требований, которые существуют в ЕС, без излишней бюрократизации», — сказал он.

«Так что я считаю, что экономический, социальный и иные блоки в отношениях с Россией нам надо сохранить», — подчеркнул Цепкало.

При этом бывший претендент на пост главы государства заявил, что он и его соратники «против того, чтобы российские военные присутствовали» на территории Беларуси. Эту позицию он объяснил нежеланием «создавать хотя бы потенциальную угрозу для Украины».

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На территории Беларуси сейчас есть два российских военных объекта — узел связи ВМФ в Вилейке и радиолокационная станция в Барановичах.

Беларусь, Валерий Цепкало
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