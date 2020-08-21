Белорусская оппозиция признала, что не добилась своих целей

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиции не удалось добиться ряда поставленных ранее целей. Об этом он сказал на пресс-конференции в YouTube в пятницу из Варшавы.

«К сожалению, так сложилось, что нам пришлось покинуть Беларусь. Причины всем вам хорошо известны. Мы пытались сконцентрироваться на зарубежном информационном поле, задача стояла прежде всего убедить общественность, и западноевропейскую, и российскую, рассказать им, что происходит в республике, и чтобы в республике режим прекратил свое существование, и в стране смогли бы пройти нормальные, достойные демократические выборы», — сказал он.

Этого сделать не удалось, продолжил Цепкало. По его словам, надо было, чтобы «Запад не допустил ошибку, и не просто как раньше посчитал выборы недемократичными и не соответствующими международным стандартам, а чтобы Запад признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал Лукашенко, и в идеале объявить его персоной нон грата в республике Беларусь».

Беларуси следует сохранить хорошие отношения с Россией в экономической и социальной сферах, но от военного присутствия РФ на своей территории следует отказаться, также заявил Цепкало.

«С Россией у нас должны быть прекрасные отношения. У нас есть отличные пакеты сотрудничества. Отсутствие границ — это тоже колоссальный плюс, как и возможность доступа белорусских товаров к российскому рынку без тех серьезных требований, которые существуют в ЕС, без излишней бюрократизации», — сказал он.

«Так что я считаю, что экономический, социальный и иные блоки в отношениях с Россией нам надо сохранить», — подчеркнул Цепкало.

При этом бывший претендент на пост главы государства заявил, что он и его соратники «против того, чтобы российские военные присутствовали» на территории Беларуси. Эту позицию он объяснил нежеланием «создавать хотя бы потенциальную угрозу для Украины».

На территории Беларуси сейчас есть два российских военных объекта — узел связи ВМФ в Вилейке и радиолокационная станция в Барановичах.