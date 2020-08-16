Валерий Цепкало намерен перебраться из Украины в Польшу

Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало, семья которого приехала к нему в Украину, намерен в ближайшее время перебраться в Польшу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан.
«Семья Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Я говорил только что с Валерием Вильямовичем. Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву», — сказал Урбан.
Там он намерен встретиться в Варшаве с «серьезными» политиками из Вашингтона.
«У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», — сказал руководитель пресс-службы и уточнил, что «они не являются представителями действующей власти» в США.
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