У Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага

У здания Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага в честь Дня государственного флага Украины.

Как передаёт «Интерфакс-Украина», на площади Конституции при участии бойцов почетного караула Национальной гвардии и оркестра состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага в честь Дня государственного флага Украины.

На мероприятии присутствовали члены правительства, главы парламентских комитетов и представители депутатских фракций и групп. С поздравлением к украинцам выступил спикер ВР Дмитрий Разумков.

После этого бойцами почетного караула НГУ было исполнено показательное выступление, а завершилось мероприятие проходом оркестра Нацгвардии перед зданием парламента.