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Половина россиян не знает, как выглядит флаг их страны

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Половина россиян не знает, как выглядит флаг их страны

Подавляющее большинство россиян (84%) испытывает гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, однако лишь половина из них знает, как этот флаг выглядит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии отмечаемого 22 августа Дня государственного флага Российской Федерации.

В соответствии с законом, российский флаг представляет собой прямоугольный (отношение ширины к длине 2:3) триколор из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Однако верно назвать расположение полос на флаге смогли только 50% участников опроса ВЦИОМ. Еще 37% верно назвали цвета флага, но перепутали их порядок, 9% ошиблись во всем, а 4% просто признались, что не могут ответить на вопрос.

При этом большинство россиян (53%) в ходе опроса заявили, что незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах». «Нормальным» незнание государственных символов сочли только 6% респондентов.

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День государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года, в соответствии с указом президента Бориса Ельцина. В указе целью введения праздника было названо «воспитание у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

Россия, флаг
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