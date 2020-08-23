Зеленский согласен на мир только на условиях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украинскому государству нужен мир на своих условиях.
«Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины», — сказал Зеленский на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы — там Украина» в воскресенье в Киеве.
При этом глава государства добавил, что когда наступит мир, Украине по-прежнему нужна будет сильная и боеспособная армия.
«Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира, а мощное войско может быть только в успешной стране, где есть успешный бизнес», — подчеркнул Зеленский.
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