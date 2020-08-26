Съезд «Слуги народа» состоится 31 августа

Съезд партии «Слуга народа» состоится в понедельник, 31 августа, подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Это правда, съезд состоится 31 августа. Съезд пройдет в обеденное время», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в среду.