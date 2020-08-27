Полиция заявляет об отсутствии погибших в результате обстрела автобуса в Харьковской области

В результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет», — указывается в сообщении.

По данным полиции, вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители общественной организации «За жизнь».

«После этого из автомобиля „Мерседес“ вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле», — сообщают правоохранители.

В области начата специальная полицейская операция «Сирена».

Как сообщалось, ранее полиция подтвердила факт стрельбы в районе Люботина. В соцсетях распространилась информация о том, что в результате нападения на автобус ОО «Патриоты — За жизнь» есть нескольких убитых и похищенных.