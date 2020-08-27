Войти
Трамп намерен сдать тест на наркотики и зовет Байдена
выборы
Трамп намерен сдать тест на наркотики и зовет Байдена
Шмыгаль обещает защиту белорусам, которых преследуют на родине
резонанс
Шмыгаль обещает защиту белорусам, которых преследуют на родине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Полиция заявляет об отсутствии погибших в результате обстрела автобуса в Харьковской области

290
Полиция заявляет об отсутствии погибших в результате обстрела автобуса в Харьковской области

В результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет», — указывается в сообщении.

По данным полиции, вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители общественной организации «За жизнь».

«После этого из автомобиля „Мерседес“ вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле», — сообщают правоохранители.

В области начата специальная полицейская операция «Сирена».

Читайте также: Зеленский считает, что его не о том спрашивают

Как сообщалось, ранее полиция подтвердила факт стрельбы в районе Люботина. В соцсетях распространилась информация о том, что в результате нападения на автобус ОО «Патриоты — За жизнь» есть нескольких убитых и похищенных.

Харьковская область, Оппозиционная платформа — За життя, Патриоты - за жизнь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016