В Украине установлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксирован 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 — выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего больных (265) выявлено в Киеве. 247 случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области, 227 — в Тернопольской, 190 — во Львовской, 182 — в Ивано-Франковской.
Больше всего летальных случаев за сутки произошло в Киеве — здесь от COVID-19 умерло 6 человек. Еще по 5 смертей зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях, 4 — в Ивано-Франковской, 3 — в Одесской.
Напомним, 27 августа в Украине было диагностировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 48 больных умерли, 866 человека выздоровели. Это был предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания за сутки.
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